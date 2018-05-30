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НБУ знизив курс золота до 339,82 тис. гривень за 10 унцій

НовиниФінанси    30.05.2018 - 09:00
Фото: золото подешевшало на 0,3%
Фото: золото подешевшало на 0,3%

Золото подешевшало на 0,3%

Національний банк України (НБУ) на 30 травня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,3% до 339,82 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото – 339 821,29 грн за 10 тройських унцій (-1154,98 грн або -0,3%);

Срібло – 4 350,69 грн за 10 тройських унцій (+33,41 грн);

Платина – 236 978,40 грн за 10 тройських унцій (-720,46 грн);

Паладій – 255 247,66 грн за 10 тройських унцій (-1074,62 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.

НБУ на 30 травня зміцнив курс гривні до 26,10 грн/долар НБУ підвищив курс золота до 340,98 тис. гривень за 10 унцій
Теги публікації: Національний банк України, Курс золота, курс банковских металлов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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