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НБУ понизил курс золота до 339,56 тыс. гривен за 10 унций

НовостиФинансы    11.06.2018 - 09:00
Фото: золото подешевело на 0,07%
Фото: золото подешевело на 0,07%

Золото подешевело на 0,07%

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,07% до 339,56 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото – 339 564,32 грн за 10 тройских унций (-222,59 грн или -0,07%);

Серебро – 4 376,54 грн за 10 тройских унций (+46,44 грн);

Платина – 236 534,56 грн за 10 тройских унций (+727,73 грн);

Палладий – 268 420,99 грн за 10 тройских унций (+4610,47 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.

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Теги публикации: Национальный банк Украины, Курс золота, курс банковских металлов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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