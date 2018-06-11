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НБУ знизив курс золота до 339,56 тис. гривень за 10 унцій

НовиниФінанси    11.06.2018 - 09:00
Фото: золото подешевшало на 0,07%
Фото: золото подешевшало на 0,07%

Золото подешевшало на 0,07%

Національний банк України (НБУ) на 11 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,07% до 339,56 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото – 339 564,32 грн за 10 тройських унцій (-222,59 грн або -0,07%);

Срібло – 4 376,54 грн за 10 тройських унцій (+46,44 грн);

Платина – 236 534,56 грн за 10 тройських унцій (+727,73 грн);

Паладій – 268 420,99 грн за 10 тройських унцій (+4610,47 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.

НБУ на 11 червня зміцнив курс гривні до 26,13 грн/долар Нацбанк у 2017 скоротив свій прибуток на 9,1%
Теги публікації: Національний банк України, Курс золота, курс банковских металлов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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