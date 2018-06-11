НБУ знизив курс золота до 339,56 тис. гривень за 10 унцій

Золото подешевшало на 0,07%

Національний банк України (НБУ) на 11 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,07% до 339,56 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото – 339 564,32 грн за 10 тройських унцій (-222,59 грн або -0,07%);

Срібло – 4 376,54 грн за 10 тройських унцій (+46,44 грн);

Платина – 236 534,56 грн за 10 тройських унцій (+727,73 грн);

Паладій – 268 420,99 грн за 10 тройських унцій (+4610,47 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.