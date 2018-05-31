НБУ знизив курс золота до 339,40 тис. гривень за 10 унцій

Золото подешевшало на 0,1%

Національний банк України (НБУ) на 31 травня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,1% до 339,40 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото – 339 399,72 грн за 10 тройських унцій (-421,57 грн або -0,1%);

Срібло – 4 305,88 грн за 10 тройських унцій (-44,81 грн);

Платина – 236 267,79 грн за 10 тройських унцій (-710,61 грн);

Паладій – 256 653,72 грн за 10 тройських унцій (+1406,06 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.