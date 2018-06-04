НБУ понизил курс золота до 339,26 тыс. гривен за 10 унций

Золото подешевело на 0,4%

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,4% до 339,26 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото – 339 259,30 грн за 10 тройских унций (-1245,01 грн или -0,4%);

Серебро – 4 321,86 грн за 10 тройских унций (+45,64 грн);

Платина – 236 853,47 грн за 10 тройских унций (+185,34 грн);

Палладий – 257 483,49 грн за 10 тройских унций (+1746,08 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.