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НБУ знизив курс золота до 339,26 тис. гривень за 10 унцій

НовиниФінанси    04.06.2018 - 09:00
Фото: золото подешевшало на 0,4% (publicdomainpictures.net)
Фото: золото подешевшало на 0,4% (publicdomainpictures.net)

Золото подешевшало на 0,4%

Національний банк України (НБУ) на 4 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,4% до 339,26 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото – 339 259,30 грн за 10 тройських унцій (-1245,01 грн або -0,4%);

Срібло – 4 321,86 грн за 10 тройських унцій (+45,64 грн);

Платина – 236 853,47 грн за 10 тройських унцій (+185,34 грн);

Паладій – 257 483,49 грн за 10 тройських унцій (+1746,08 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.

НБУ на 4 червня зміцнив курс гривні до 26,11 грн/долар НБУ змінив порядок ведення касових операцій та касових книг
Теги публікації: Національний банк України, Курс золота, курс банковских металлов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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