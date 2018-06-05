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НБУ понизил курс золота до 338,33 тыс. гривен за 10 унций

НовостиФинансы    05.06.2018 - 09:00
Фото: золото подешевело на 0,3%
Фото: золото подешевело на 0,3%

Золото подешевело на 0,3%

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,3% до 338,33 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото – 338 329,27 грн за 10 тройских унций (-930,03 грн или -0,3%);

Серебро – 4 291,02 грн за 10 тройских унций (-30,84 грн);

Платина – 235 979,86 грн за 10 тройских унций (-873,61 грн);

Палладий – 258 976,79 грн за 10 тройских унций (+1493,30 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.

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Теги публикации: Национальный банк Украины, Курс золота, курс банковских металлов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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