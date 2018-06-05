НБУ знизив курс золота до 338,33 тис. гривень за 10 унцій

Золото подешевшало на 0,3%

Національний банк України (НБУ) на 5 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,3% до 338,33 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото – 338 329,27 грн за 10 тройських унцій (-930,03 грн або -0,3%);

Срібло – 4 291,02 грн за 10 тройських унцій (-30,84 грн);

Платина – 235 979,86 грн за 10 тройських унцій (-873,61 грн);

Паладій – 258 976,79 грн за 10 тройських унцій (+1493,30 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.