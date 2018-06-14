НБУ знизив курс золота до 338,15 тис. гривень за 10 унцій

Золото подорожчало на 0,2%

Національний банк України (НБУ) на 14 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,2% до 338,15 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото – 338 151,77 грн за 10 тройських унцій (-542,11 грн або -0,2%);

Срібло – 4 403,24 грн за 10 тройських унцій (+30,98 грн);

Платина – 236 946,58 грн за 10 тройських унцій (+593,92 грн);

Паладій – 267 773,15 грн за 10 тройських унцій (+1941,63 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.