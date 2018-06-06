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НБУ знизив курс золота до 338,00 тис. гривень за 10 унцій

НовиниФінанси    06.06.2018 - 09:00
Фото: золото подешевшало на 0,09%
Фото: золото подешевшало на 0,09%

Золото подешевшало на 0,09%

Національний банк України (НБУ) на 6 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,09% до 338,00 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото – 338 003,62 грн за 10 тройських унцій (-325,65 грн або -0,09%);

Срібло – 4 300,08 грн за 10 тройських унцій (+9,06 грн);

Платина – 236 975,26 грн за 10 тройських унцій (+995,40 грн);

Паладій – 263 916,16 грн за 10 тройських унцій (+4939,37 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.

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Теги публікації: Національний банк України, Курс золота, курс банковских металлов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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