НБУ знизив курс золота до 327,65 тис. гривень за 10 унцій

Золото подешевшало на 1%

Національний банк України (НБУ) на 3 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 1% до 327,65 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото -327 646,32 грн за 10 тройських унцій (-237,62 грн або -1%);

Срібло – 4 205,10 грн за 10 тройських унцій (-66,54 грн);

Платина – 223 240,21 грн за 10 тройських унцій (-4229,34 грн);

Паладій – 249 997,55 грн за 10 тройських унцій (+2782,38 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.