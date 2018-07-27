НБУ знизив курс золота до 327,4 тис. гривень за 10 унцій

Золото подешевшало на 0,87%

Національний банк України (НБУ) на 27 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем, 26 липня, збільшив курс золота на 0,68% до 327,4 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото - 327 372,62 грн за 10 тройських унцій (-284,43 грн або -0,87%);

Срібло - 4 148,29 грн за 10 тройських унцій (+18,46 грн);

Платина - 224 138,37 грн за 10 тройських унцій (+738,86 грн);

Паладій - 248 924,19 грн за 10 тройських унцій (+2 891,84 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.