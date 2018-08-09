НБУ понизил курс золота до 326,87 тыс. гривен за 10 унций

Золото подешевело на 0,47%

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,47% - до 326,87 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 9 августа установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 326 870,49 грн за 10 тройских унций (-1543,4 грн или -0,47%);

Серебро - 4 169,63 грн за 10 тройских унций (+23,25 грн);

Платина - 225 130,41 грн за 10 тройских унций (+2 206,71 грн);

Палладий - 248 047,88грн за 10 тройских унций (+3 507,34 грн).

Национальный банк Украины для выполнения функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляется без уплаты налога на добавленную стоимость.