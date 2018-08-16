НБУ понизил курс золота до 325,75 тыс. гривен за 10 унций

Золото подешевело на 0,75%

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,75% до 325,75 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

По состоянию на 16 августа установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 325 747,49 грн за 10 тройских унций (-2,469 грн или -0,34%);

Серебро - 4 127,09 грн за 10 тройских унций (-42,55 грн);

Платина - 221 245,87 грн за 10 тройских унций (-2 269,76 грн);

Палладий - 245 401,75 грн за 10 тройских унций (-3 101,49 грн).

Нацбанк для накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам. Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома проводятся без уплаты налога на добавленную стоимость.