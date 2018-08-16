НБУ понизил курс золота до 325,75 тыс. гривен за 10 унций

Новости Финансы 16.08.2018 - 09:00
Иллюстративное фото (bank.gov.ua)
Иллюстративное фото (bank.gov.ua)

Золото подешевело на 0,75%

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,75% до 325,75 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

По состоянию на 16 августа установлены следующие курсы банковских металлов:

  • Золото - 325 747,49 грн за 10 тройских унций (-2,469 грн или -0,34%);
  • Серебро - 4 127,09 грн за 10 тройских унций (-42,55 грн);
  • Платина - 221 245,87 грн за 10 тройских унций (-2 269,76 грн);
  • Палладий - 245 401,75 грн за 10 тройских унций (-3 101,49 грн).

НБУ понизил курс золота до 325,75 тыс. гривен за 10 унций

Нацбанк для накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам. Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома проводятся без уплаты налога на добавленную стоимость.

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