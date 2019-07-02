НБУ понизил курс золота

Золото подешевело на 0,76%
Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,76% до 364,2 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.
На 2 июля установлены следующие курсы банковских металлов:
Золото - 364283,36 грн за 10 тройских унций (-2796,79 грн или на -0,76%);
Серебро - 3988,63 грн за 10 тройских унций (-4,81 грн);
Платина - 214369,11 грн за 10 тройских унций (+3374,92 грн);
Палладий - 399386,95 грн за 10 тройских унций (-2706,19 грн).
Скриншот (bank.gov.ua)
Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.
Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.