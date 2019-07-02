НБУ знизив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 2 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,76% до 364,2 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 2 липня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 364283,36 грн за 10 тройських унцій (-2796,79 грн або на -0,76%);

Срібло - 3988,63 грн за 10 тройських унцій (-4,81 грн);

Платина - 214369,11 грн за 10 тройських унцій (+3374,92 грн);

Паладій - 399386,95 грн за 10 тройських унцій (-2706,19 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.