НБУ понизил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 июня 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,71% до 354,8 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 19 июня установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 354805,6 грн за 10 тройских унций (-2538,00 грн или на -0,71%);

Серебро - 3900,21 грн за 10 тройских унций (-8,92 грн);

Платина - 209787,99 грн за 10 тройских унций (-3965,55 грн);

Палладий - 383159,96 грн за 10 тройских унций (+3212,39 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.