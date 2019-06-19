НБУ знизив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 19 червня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,71% до 354,8 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 19 червня встановлено наступні курси банківських металів:

Золото - 354805,6 грн за 10 тройських унцій (-2538,00 грн або на -0,71%);

Срібло - 3900,21 грн за 10 тройських унцій (-8,92 грн);

Платина - 209787,99 грн за 10 тройських унцій (-3965,55 грн);

Паладій - 383159,96 грн за 10 тройських унцій (+3212,39 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.