НБУ понизил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 июня 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,92% до 354,8 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 10 июня установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 354866,71 грн за 10 тройских унций (-3289,91 грн или на -0,92%);

Серебро - 3977,39 грн за 10 тройских унций (+1,00 грн);

Платина - 213297,68 грн за 10 тройских унций (-8297,75 грн);

Палладий - 356648,62 грн за 10 тройских унций (-4013,35 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.