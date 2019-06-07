НБУ понизил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июня 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,58% до 358,1 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 7 июня установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 358156,62 грн за 10 тройских унций (-2100,77 грн или на -0,58%);

Серебро - 3976,39 грн за 10 тройских унций (+12,28 грн);

Платина - 221595,43 грн за 10 тройских унций (+1845,83грн);

Палладий - 360661,97 грн за 10 тройских унций (-2086,45 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.