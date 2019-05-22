НБУ понизил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,29% до 333,1 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 22 мая установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 333194,87 грн за 10 тройских унций (-957,55 грн или на -0,29%);

Серебро - 3764,11 грн за 10 тройских унций (-30,07 грн);

Платина - 212033,1 грн за 10 тройских унций (-3616,73 грн);

Палладий - 343900,98 грн за 10 тройских унций (-929,12 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.