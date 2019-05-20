НБУ понизил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подешевело на 0,66%

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,66% до 339 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 20 мая установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 339042,34 грн за 10 тройских унций (-2243,27 грн или на 0,66%);

Серебро - 3901,18 грн за 10 тройских унций (-1,52 грн);

Платина - 222020,26 грн за 10 тройских унций (-840,78 грн);

Палладий - 352015,5 грн за 10 тройских унций (+6659,91 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.