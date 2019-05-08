НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,37%

Національний банк України (НБУ) на 8 травня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,37% до 337,4 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 8 травня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 337494,68 грн за 10 тройських унцій (-1268,91 грн або на -0,37%);

Срібло - 3860,13 грн за 10 тройських унцій (-22,85 грн);

Платина - 225207,17 грн за 10 тройських унцій (-1332,95 грн);

Паладій - 357960,87 грн за 10 тройських унцій (-2118,68 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.