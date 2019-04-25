НБУ понизил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,32% до 338,7 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 25 апреля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 338756,95 грн за 10 тройских унций (-1101,49 грн или на -0,32%);

Серебро - 3982,48 грн за 10 тройских унций (-8,71 грн);

Платина - 235624,63 грн за 10 тройских унций (-1898,64 грн);

Палладий - 366468,1 грн за 10 тройских унций (-5829,61 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.