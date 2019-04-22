НБУ понизил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,001% до 342,5 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 22 апреля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 342576,1 грн за 10 тройских унций (-6,57 грн или на 0,001%);

Серебро - 4016,01 грн за 10 тройских унций (-9,64 грн);

Платина - 239000,33 грн за 10 тройских унций (+1218,71 грн);

Палладий - 374612,88 грн за 10 тройских унций (6937,01 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.