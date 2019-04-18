НБУ понизил курс золота

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Золото подешевело на 0,72%

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,72% до 340,5 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 18 апреля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 340560,14грн за 10 тройских унций (-2487,09 грн или на -0,72%);

Серебро - 3988,46 грн за 10 тройских унций (-2,51 грн);

Платина - 236985,67 грн за 10 тройских унций (+1027,96 грн);

Палладий - 364018,52 грн за 10 тройских унций (-473,34 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.