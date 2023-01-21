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НБУ пом'якшив вимоги до дрібних пунктів обміну валют

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Україна, Субота 21 січня 2023 10:28
НБУ пом'якшив вимоги до дрібних пунктів обміну валют Фото: громадянам полегшили обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) пом’якшив вимоги до правил організації захисту приміщень для небанківських фінансових установ, що здійснюють незначні за обсягами валютні операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Йдеться про небанківські фінансові установи, операторів поштового зв’язку, що отримали ліцензію НБУ на торгівлю валютними цінностями та/або ліцензію на валютні операції.

Згідно з документом, небанківські установи, в яких середньоденний обсяг цінностей не перевищує 20 мінімальних заробітних плат (134 тис. гривень), зможуть самостійно визначати необхідність:

  • облаштування приміщень засобами охоронного призначення (фізичної та технічної охорони);
  • облаштування приміщень системами відеоспостереження охоронного призначення;
  • необхідність застосування сховища/сейфа для зберігання цінностей.

Також небанківські установи можуть використовувати сейфи І класу опору для зберігання готівки та/або інших цінностей в обсязі, що не перевищує середньоденний показник у 500 мінімальних заробітних плат (зараз мінімалка становить 6700 гривень).

Нагадаємо, НБУ з 29 липня 2022 заборонив обмінним пунктам (крім банків) інформувати про курси поза кас, в тому числі привертаючи увагу будь-якими цифровими значеннями або символами (табло).

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