НБУ пом'якшив низку валютних обмежень: що зміниться

Так, з 12 серпня 2023 року НБУ запроваджує зміни щодо таких питань:

Перекази за кордон для виплати пенсій громадянам України

Згідно з рішенням НБУ, "Укрпошта" матиме змогу здійснювати перекази для виплат пенсій та грошових допомог громадянам України, які тимчасово перебувають за кордоном.

"Це дасть змогу підтримати соціальні ініціативи щодо захисту пенсіонерів, що вимушено перебувають за межами України, та забезпечити виплати гарантованих їм державою пенсій і грошових допомог", - йдеться в повідомленні.

У червні минулого року НБУ також дозволив переказувати кошти за кордон для виплат пенсій громадянам у межах міжнародних договорів, укладених Україною з іноземними державами.

Участь банків-нерезидентів в операціях з ОВДП у гривні

НБУ дозволить здійснювати переказ коштів у гривні на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в українських банках, для проведення операцій з внутрішніми державними облігаціями України (ОВДП), номінованими в національній валюті, учасником яких є банк-нерезидент.

За оцінками НБУ, такі зміни мають посприяти активнішій участі банків-нерезидентів у операціях з гривневими ОВДП та водночас завдяки збереженню обмеження на конвертацію цих коштів у іноземну валюту та їх переказ за кордон це не призводитиме до посилення тиску на валютний ринок.

Перекази коштів за кордон товарними біржами

Товарні біржі отримають можливість переказувати кошти нерезиденту з метою повернення попередньо внесеної ним суми гарантійного забезпечення для участі в біржових торгах. Водночас таке повернення може здійснюватися лише за рахунок коштів, які були попередньо перераховані нерезидентом з-за кордону для участі в торгах на товарній біржі. Відповідно купівля іноземної валюти не здійснюватиметься, отже це не посилюватиме тиск на валютний ринок.

Натомість такі зміни дадуть змогу забезпечити виконання біржами своїх зобов’язань перед учасниками торгів, що зі свого боку сприятиме збільшенню припливу іноземної валюти в Україну.

Валютний нагляд банків за імпортом

Згідно з рішенням НБУ, що банки не матимуть можливості завершувати валютний нагляд за операцією з імпорту товарів, якщо відбувається повне або часткове повернення коштів імпортеру з рахунку нерезидента, відкритого в українському банку.

"Відповідна зміна необхідна, щоб запобігти непродуктивному відпливу іноземної валюти за кордон, що дасть змогу захистити міжнародні резерви України та стабільність на валютному ринку", - йдеться в повідомленні.

Валютні обмеження НБУ

З початком війни НБУ запровадив низку валютних обмежень як для громадян, так і для підприємств.

У травні НБУ затвердив нову Стратегію фінансового сектору. Стратегічні завдання НБУ поділені на два фокуси: спротив російській агресії та відновлення країни.

Першою ціллю "фокусу спротиву" є "стійка гривня". Вона передбачає "утримання спреду між готівковим і офіційним курсом, гривня до долара" на рівні менше 5%.

Ця ціль також передбачає, "затвердження стратегії повернення до інфляційного таргетування, валютної лібералізації та переходу до гнучкого обмінного курсу".