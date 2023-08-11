НБУ смягчил ряд валютных ограничений: что изменится

Так, с 12 августа 2023 года НБУ вводит изменения по следующим вопросам:

Переводы за границу для выплаты пенсий гражданам Украины

Согласно решению НБУ, "Укрпочта" сможет осуществлять переводы для выплат пенсий и денежных пособий гражданам Украины, временно находящимся за границей.

"Это позволит поддержать социальные инициативы по защите пенсионеров, вынужденно находящихся за пределами Украины, и обеспечить выплаты гарантированных им государством пенсий и денежных пособий", - говорится в сообщении.

В июне прошлого года НБУ также разрешил переводить средства за границу для выплат пенсий гражданам в рамках международных договоров, заключенных Украиной с иностранными государствами.

Участие банков-нерезидентов в операциях по ОВГЗ в гривне

НБУ позволит осуществлять перевод средств в гривне на корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в украинских банках, для проведения операций с внутренними государственными облигациями Украины (ОВГЗ), номинированными в национальной валюте, участником которых является банк-нерезидент.

По оценкам НБУ, такие изменения должны способствовать более активному участию банков-нерезидентов в операциях с гривневыми ОВГЗ и одновременно благодаря сохранению ограничения на конвертацию этих средств в иностранную валюту и их перевод за границу это не приведет к усилению давления на валютный рынок.

Перевод средств за границу товарными биржами

Товарные биржи получат возможность перевода средств нерезиденту с целью возврата предварительно внесенной им суммы гарантийного обеспечения для участия в биржевых торгах. В то же время такой возврат может производиться только за счет средств, предварительно перечисленных нерезидентом из-за границы для участия в торгах на товарной бирже. Соответственно покупка иностранной валюты не будет осуществляться, так что это не будет усиливать давление на валютный рынок.

Такие изменения позволят обеспечить выполнение биржами своих обязательств перед участниками торгов, что со своей стороны будет способствовать увеличению притока иностранной валюты в Украину.

Валютный надзор банков за импортом

Согласно решению НБУ, банки не будут иметь возможности завершать валютный надзор за операцией по импорту товаров, если происходит полный или частичный возврат средств импортеру со счета нерезидента, открытого в украинском банке.

"Соответствующее изменение необходимо, чтобы предотвратить непродуктивный отток иностранной валюты за границу, что позволит защитить международные резервы Украины и стабильность на валютном рынке", - говорится в сообщении.

Валютные ограничения

С началом войны НБУ ввел ряд валютных ограничений как для граждан, так и предприятий.

В мае НБУ утвердил новую стратегию финансового сектора. Стратегические задачи НБУ поделены на два фокуса: сопротивление российской агрессии и восстановление страны.

Первой целью "фокуса сопротивления" является "устойчивая гривна". Она предполагает "удержание спреда между наличным и официальным курсом, гривна к доллару" на уровне менее 5%.

Эта цель также предусматривает "утверждение стратегии возврата к инфляционному таргетированию, валютной либерализации и переходу к гибкому обменному курсу".