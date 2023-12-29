НБУ пом'якшив деякі обмеження для населення та бізнесу

Зокрема, з 29 грудня отримувати допомогу від міжнародних гуманітарних організацій можна буде на підставі довідки про подання документів для оформлення паспорта громадянина України. Зміни стосуються виплат готівкою в національній валюті України.

Раніше отримати допомогу, що надійшла фізичній особі, можна було лише на підставі паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та може бути використаний для укладення правочинів на території України.

Крім того, надано можливість "Укренерго" перераховувати кошти на користь європейського офісу з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів Joint Allocation Office (JAO) за проведення спільного розподілу.

"Відповідні зміни сприятимуть забезпеченню імпорту електроенергії в достатній кількості в разі пошкодження енергетичної інфраструктури України внаслідок атак з боку Росії, а також експорту електроенергії в разі її профіциту в Україні", - йдеться в повідомленні.

Також НБУ дозволив резидентам РФ та Республіки Білорусь, які на законних підставах перебувають на території України, оплачувати медичні послуги у закладах охорони здоров’я.

Обмеження під час війни

Нагадаємо, НБУ з початком війни запровадив жорсткі обмеження на валютному ринку, які поступово скасовуються.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Національний банк України після переходу до гнучкості курсу гривні до долара готується перейти до поступового пом'якшення валютних обмежень.

Зокрема НБУ з 1 грудня 2023 року скасував низку обмежень на валютному ринку. Зміни стосуються як підприємств, так і громадян.