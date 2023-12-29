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НБУ смягчил некоторые ограничения для населения и бизнеса

Фото: НБУ отменил некоторые ограничения для населения и "Укрэнерго" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины смягчил ряд ограничений для населения и бизнеса. Изменения направлены и простить получение денежной помощи украинцами, увеличить возможности для экспорта и импорта электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В частности, с 29 декабря получать помощь от международных гуманитарных организаций можно будет на основании справки о подаче документов для оформления паспорта гражданина Украины. Изменения касаются выплат наличными в национальной валюте Украины.

Ранее получить помощь, поступившую физическому лицу, можно было только на основании паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность и может быть использован для заключения соглашений на территории Украины.

Кроме того, предоставлена возможность "Укрэнерго" перечислять средства в пользу европейского офиса по распределению пропускной способности межгосударственных связей Joint Allocation Office (JAO) за проведение совместного распределения.

"Соответствующие изменения будут способствовать обеспечению импорта электроэнергии в достаточном количестве в случае повреждения энергетической инфраструктуры Украины в результате атак со стороны России, а также экспорта электроэнергии в случае ее профицита в Украине", - говорится в сообщении.

Также НБУ разрешил резидентам РФ и Республики Беларусь, на законных основаниях находящихся на территории Украины, оплачивать медицинские услуги в учреждениях здравоохранения.

Ограничения во время войны

Напомним, НБУ с началом войны ввел жесткие ограничения на валютном рынке, которые постепенно отменяются.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Национальный банк Украины после перехода к гибкости курса гривны к доллару готовится перейти к постепенному смягчению валютных ограничений.

В частности, НБУ с 1 декабря 2023 года отменил ряд ограничений на валютном рынке. Изменения касаются как предприятий, так и граждан.

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Национальный банк УкраиныВалютный рынок