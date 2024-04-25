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НБУ улучшил прогноз по уровню международных резервов Украины

Украина, Четверг 25 апреля 2024 16:05
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НБУ улучшил прогноз по уровню международных резервов Украины Фото: НБУ улучшил прогноз по резервам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины улучшил прогноз уровня международных резервов Украины на конец 2024 года до 43,4 млрд долларов. В январе НБУ ожидал 40,4 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НБУ.

Согласно обновленному прогнозу, в конце 2025 года резервы будут составлять 44,3 млрд долларов, в конце 2026 года -39,3 млрд долларов.

НБУ улучшил прогноз по уровню международных резервов Украины

Как отметил на брифинге глава НБУ Андрей Пышный, "по сравнению с предыдущим прогнозом существенно ослаб риск недостаточности международного финансирования в этом году, однако риски ритмичности его поступления сохраняются".

По его словам, в марте от международных партнеров поступило около 9 млрд долларов, что позволило нарастить международные резервы почти до 44 млрд долларов.

Кроме того, за последние дни Украина получила положительные новости из США об одобрении пакета военной и финансовой помощи. Также поступил очередной транш от ЕС в размере 1,5 млрд евро.

"Учитывая это, Украина может рассчитывать на 38 млрд долларов внешней бюджетной помощи в текущем году", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, международные резервы Украины в марте 2024 года выросли на 18% до 43,763 млрд долларов - рекордного уровня в истории Украины.

Напомним, международные резервы Украины, которыми управляет НБУ, за 2023 год выросли на 42,2% или на 12,013 млрд долларов до 40,508 млрд долларов.

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Национальный банк Украины
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