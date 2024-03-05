НБУ показав, як українські біженці витрачають гроші в різних країнах Європи

Національний банк України показав статистику карткових платіжних операцій українців за кордоном. Щоправда, статистика регулятора не "розрізняє" витрати українців, які перебували за кордоном до початку великої війни, і тих, хто виїхав вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Скільки і на що витрачають українські біженці за кордоном, і до чого тут "картковий туризм" .

Як витрачали гроші українці в країнах Європи від початку війни

Польща

Протягом восьми місяців річного періоду від березня 2022-го до березня 2023 року щомісячні об’єми зняття готівки українцями перевищували обсяги безготівкової оплати товарів і послуг у торгово-сервісних мережах. Тобто протягом першого року війни українці в Польщі переважно використовували "кеш".

І лише в березні 2023-го об’єми зняття готівки різко зменшились. Вже у квітні-липні зняття готівки за об’ємами складало близько п’ятої частини від сум безготівкових оплат.

Німеччина

Переважання готівкових операцій над безготівковими розрахунками українців тут тривало до липня 2022-го, після чого частка безготівкових розрахунків стабільно перевищує готівкові.

Словаччина

В Словаччині протягом першого року повномасштабної війни відбувалися без перебільшення готівкові "дива". В перші місяці війни суми зняття готівки вдесятеро (!) перевищували об’єми безготівкових розрахунків. Так було щомісяця з березня по червень 2022-го. В липні - вересні співвідношення сягало 7 – 9 крат. Значне переважання готівки тривало до березня 2023 року, після чого частка безготівкових розрахунків "взяла гору" над готівкою.

Румунія

Перевищення готівкових операцій українців над безготівковими розрахунками протягом всього першого року війни фіксувалося в Румунії. І теж до березня 2023-го. Щоправда співвідношення готівки до безготівки тут було значно скромнішим – як правило двократним.

Молдова

Перевищення об’ємів зняття готівки над обсягами безготівкових операцій українців тут стабільно складало два-три рази. І теж… до березня 2023 року.

Литва

Протягом семи місяців 2022 року - з березня по вересень – готівка превалювала у розрахунках українців у Литві. Пізніше – безготівкові розрахунки взяли верх над готівкою.

Грузія

В Грузії українці аж до квітня 2023 року віддавали перевагу "кешу" над безготівковими картковими розрахунками. Співвідношення на користь готівки сягало 4 крат.

Чорногорія

До травня 2023 року українські біженці в цій країні також віддавали перевагу готівці. Перевага могла складати 2-3 рази.

Де готівку використовували найменше

Найменше готівки українці використовували в Ірландії, Швейцарії, Швеції та Люксембурзі, віддаючи абсолютну перевагу безготівковим операціям.

Як правило, переважали безготівкові розрахунки над операціями зі зняття готівки в таких країнах: Велика Британія, Франція, Бельгія, Португалія, Канада, Угорщина, Нідерланди, США, Австрія, Чехія, Туреччина.

Нагадаємо, статистика Національного банку України дозволяє відслідкувати, як змінились об’єми і структура витрат українців за кордоном від початку повномасштабної війни.

Так, починаючи з квітня 2023 року загальний рівень щомісячних витрат українців за кордоном стабільно тримається на рівні трохи вищому за 1,3 млрд доларів. Зокрема, щомісячні витрати українців на особисті цілі перевищують 1 млрд доларів.

Неприємним сюрпризом для Національного банку, та й певно для більшості українців, стали численні випадки валютних спекуляцій в перші місяці війни на тлі можливостей, що виникли через значну різницю офіційного та готівкового курсів гривні. Мова йде про так званий "картковий туризм".

Схема працювала так: за кордоном з карток українських банків знімалися великі суми готівкової валюти після їхньої конвертації з гривні за офіційним курсом. Після цього валюта завозилась в Україну і продавалась за готівковим курсом, який значно перевищував офіційний. За рахунок курсової різниці зароблялись колосальні гроші фактично "з повітря".

За даними Національного банку, найбільші обсяги готівки знімалися в Польщі та інших країнах, що мають спільний кордон з Україною – Словаччині та Румунії.