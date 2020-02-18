НБУ показал проникновение банков по регионам

Фото: касса в банке (Виталий Носач, РБК-Украина)

Банки продолжают сокращать отделения

Национальный банк обнародовал карту с количеством банковских отделений по областям Украины. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора Национального банка Украины за февраль 2020 года.

По данным НБУ, количество действующих структурных подразделений банков по состоянию на 1 января 2020 года составило 8002. Больше всего отделений работало в Киеве - 1091, что дает 37 отделений на 100 тыс. населения, а также в Днепропетровской области - 715 (22 отделения на 100 тыс. населения).

По данным НБУ, в IV квартале государственные и иностранные банки активно сокращали сеть своих отделений, в том числе Ощадбанк (-144 структурных подразделений). Частные банки, наоборот, открыли 5 новых отделений. За 2019 банки закрыли 507 отделений, больше всего в Днепропетровской области - 64.

Как отметили в НБУ, в IV квартале банки увеличили штаты сотрудников: госбанки - на 275, а частные на 180 человек. Иностранные банки сократили 243 штатных сотрудников. Всего в банках Украины работало 133 тысяч штатных сотрудников.

Как сообщало РБК-Украина, платежеспособные банки Украины за 2019 год получили 59,6 млрд грн чистой прибыли, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (22,3 млрд грн). По данным НБУ, доходы банков за 2019 год выросли на 19,5% до 244,4 млрд грн, тогда как расходы - на 1,4% до 184,8 млрд грн. При этом банки вдвое сократили отчисления в резервы (с 23,8 млрд грн до 11,8 млрд грн).

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, что на два меньше по сравнению с 1 января 2019 года. Количество действующих структурных подразделений за 2019 год сократилось на 507 - с 8509 до 8002 отделений. Больше всего отделений по-прежнему в государственных "Ощадбанке" (2327) и "ПриватБанке" (1928). Далее с большим отрывом идут частные с иностранным капиталом "Райффайзен Банк Аваль" (496) и "УкрСиббанк" (284) и "Альфа-банк" (257).