НБУ прогнозирует падение кредитных ставок в гривне до исторического минимума

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Вслед за снижением ставок в валюте должны пойти вниз и ставки по гривневым кредитам

Национальный банк Украины прогнозирует в 2020 году снижение ставок банков по кредитам в гривне до исторического минимума. Об этом говорится в "Обзоре банковского сектора" НБУ за февраль.

Как отмечается в документе, банковская система привыкает к работе в условиях низких процентных ставок. Ставки по депозитам физических лиц существенно сокращались в декабре-феврале, вслед за решением крупных банков об удешевлении депозитов. Однако ставки по кредитам сократились еще заметнее, что снизило спрэд, а потому может снизить рентабельность сектора в среднесрочной перспективе.

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Согласно прогнозу НБУ, темпы роста средств населения, вероятно, сохранятся на уровне предыдущего года несмотря на существенное снижение процентных ставок по вкладам. Это будет связано как с увеличением остатков на текущих счетах, так и с ростом объемов срочных вкладов.

Кроме того, темпы прироста розничных кредитов лишь немного замедлятся - спрос на них остается высоким благодаря росту доходов населения и высокой потребительской уверенности.

"В 2019 году ставки по валютным кредитам были самыми низкими за всю историю работы банковского сектора, однако это не привело к росту валютного кредитного портфеля банков. НБУ ожидает, что ставки по кредитам в гривне, в частности, по ипотеке, станут исторически низким в течение 2020 года", - говорится в документе.

Отметим, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в январе 2020 года в национальной валюте составляли 36,8% годовых, что на 1,3 п.п. выше, чем в декабре 2019 года (35,5%).

В январе 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения снизились с 13,9% до 13,8% годовых.