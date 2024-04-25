НБУ погіршив прогноз зростання економіки України через обстріли інфраструктури

"Прогноз зростання реального ВВП погіршено через наслідки масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України", - сказав він.

За прогнозом НБУ, у 2025 році економіка зросте на 5,3% (попередній прогноз - 5,8%), у 2026 році ВВП збільшиться на 4,5% (попередній прогноз - 4,5%).

Прогнози щодо економіки України

Нагадаємо, уряд України заклав у держбюджеті України прогноз зростання ВВП України у 2024 році на рівні 4,6%.

У квітні МВФ оновив прогноз зростання економіки України. Очікується, що ВВП України зросте у 2024 році на 3,2%. Зростання прискориться у 2025 році до 6,5%, а 2026 році становитиме 5,0%.

За прогнозами експертів консенсус-прогнозу, зростання ВВП у 2024 році очікується на рівні 3,6%.