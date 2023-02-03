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НБУ ухудшил прогноз объема переводов трудовых мигрантов в Украину

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Украина, Пятница 03 февраля 2023 15:47
НБУ ухудшил прогноз объема переводов трудовых мигрантов в Украину Фото: частные переводы в 2023 году составят 16,4 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины ухудшил прогноз объема частных переводов в 2023 году с 16,4 млрд долларов до 15,9 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (январь 2023 года).

На 2024 год прогноз повышен с 13,8 млрд долларов до 15,0 млрд. долларов. В 2025 году ожидается 14,8 8 млрд долларов.

НБУ ухудшил прогноз объема переводов трудовых мигрантов в Украину

Напомним, объем частных переводов в Украину из-за рубежа за 2022 год составил 13,073 млрд долларов, что на 6,7% меньше, чем годом ранее (14,019 млрд долларов).

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Национальный банк Украины
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