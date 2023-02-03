НБУ ухудшил прогноз объема переводов трудовых мигрантов в Украину

Фото: частные переводы в 2023 году составят 16,4 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Национальный банк Украины ухудшил прогноз объема частных переводов в 2023 году с 16,4 млрд долларов до 15,9 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (январь 2023 года).

На 2024 год прогноз повышен с 13,8 млрд долларов до 15,0 млрд. долларов. В 2025 году ожидается 14,8 8 млрд долларов.