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НБУ погіршив прогноз інфляції на 2026 рік

14:30 06.11.2026 Пт
3 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: що найбільше розігнало інфляцію в Україні восени (Getty Images)

Національний банк погіршив прогноз інфляції на кінець року до 12,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інфляційний звіт НБУ за жовтень 2026 року.

Національний банк України підвищив очікування щодо інфляції на кінець 2026 року - до 12,5%. Серед головних причин у регулятора назвали подорожчання пального, а також руйнування складів і логістики через російські атаки.

Що розігнало ціни

У третьому кварталі інфляція прискорилася: у червні вона становила 7,2% у річному вимірі, а у вересні - 10%. Це суттєво вище за липневий прогноз НБУ.

Одним із вагомих чинників стало пальне на тлі нового стрибка світових цін на нафту. Найбільше подорожчало дизельне пальне.

У НБУ пояснюють це тим, що у світі стало менше дизеля через перебої з постачанням із Близького Сходу, а запаси в Європі низькі. Додатково вплинув сезонний попит у серпні-вересні, коли починаються жнива та зростають вантажні перевезення.

Ще один тиск на ціни створили проблеми зі зберіганням і доставкою продуктів. За оцінками НБУ, за кілька місяців російські атаки зруйнували близько третини складських площ у Києві та області.

Через втрату розподільчих центрів виробникам довелося частіше возити продукцію просто до магазинів. Це збільшило витрати на транспорт, персонал і організацію поставок.

Показовий приклад - яйця. У червні-серпні вони подешевшали на 19-26%, а у вересні подорожчали на 12,2% у річному вимірі. У Нацбанку зазначають, що вимоги торговельних мереж про прямі поставки від виробників могли збільшити собівартість яєць на 10-15%.

Серед послуг найбільше подорожчала освіта: у вересні ціни в цій категорії зросли на 19,6% у річному вимірі, коли в галузі підвищили зарплати.

Також швидше дорожчає оренда житла: у червні її вартість зростала на 10,2%, а у вересні - на 13,7%. У НБУ пов'язують це, зокрема, з тим, що через російські атаки більше людей переїжджає всередині країни, і в безпечніших регіонах зріс попит на оренду.

Що очікують далі

У найближчі місяці тиск на ціни залишатиметься значним. Виробничі витрати й надалі зростатимуть через російські атаки, а подорожчання пального переходитиме на інші товари та послуги.

З першого кварталу 2027 року, за очікуваннями НБУ, інфляція поступово сповільнюватиметься. Цьому сприятимуть вичерпання вторинних ефектів подорожчання пального, повільніше зростання зарплат і збереження заходів монетарної політики.

Цільового показника 5% інфляція, за прогнозом регулятора, досягне лише наприкінці 2028 року.

Як повідомляло РБК-Україна, до кінця року можуть подорожчати окремі продукти.

Найбільші ризики експерти бачать для яєць, молочних продуктів, хліба й тепличних овочів, а хліб до кінця року може піднятися в ціні ще до 10%.

Також Styler від РБК-Україна порівняв ціни на базові продукти в АТБ, "Сільпо", Novus та "Ашан" станом на 5 листопада.

Найдешевшу гречку знайшли в "Сільпо" - 54,99 грн за кілограм за акцією, а десяток яєць найдешевший у Novus - 58,99 грн.

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