НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2026 год

Национальный банк Украины повысил ожидания по инфляции на конец 2026 года - до 12,5%. Среди главных причин у регулятора назвали удорожание горючего, а также разрушение складов и логистики из-за российских атак.

Что разогнало цены

В третьем квартале инфляция ускорилась: в июне она составила 7,2% в годовом исчислении, а в сентябре - 10%. Это существенно выше июльского прогноза НБУ.

Одним из весомых факторов стало горючее на фоне нового скачка мировых цен на нефть. Больше всего подорожало дизельное топливо.

В НБУ объясняют это тем, что в мире стало меньше дизеля из-за перебоев со снабжением с Ближнего Востока, а запасы в Европе низкие. Дополнительно повлиял сезонный спрос в августе-сентябре, когда начинается жатва и растут грузовые перевозки.

Еще одно давление на цены оказали проблемы с хранением и доставкой продуктов. По оценкам НБУ, через несколько месяцев российские атаки разрушили около трети складских площадей в Киеве и области.

Из-за потери распределительных центров производителям пришлось чаще возить продукцию прямо в магазины. Это увеличило расходы по транспорту, персоналу и организации поставок.

Показательный пример - яйца. В июне-августе они подешевели на 19-26%, а в сентябре подорожали на 12,2% в годовом исчислении. В Нацбанке отмечают, что требования торговых сетей о прямых поставках от производителей могли увеличить себестоимость яиц на 10-15%.

Среди услуг больше подорожало образование: в сентябре цены в этой категории выросли на 19,6% в годовом измерении, когда в отрасли повысили зарплаты.

Также скорее дорожает аренда жилья: в июне ее стоимость росла на 10,2%, а в сентябре - на 13,7%. В НБУ связывают это, в частности, с тем, что из-за российских атак больше людей переезжает внутри страны, и в более безопасных регионах вырос спрос на аренду.

Что ожидают дальше

В ближайшие месяцы давление на цены будет оставаться значительным. Производственные расходы и дальше будут расти из-за российских атак, а подорожание горючего будет переходить на другие товары и услуги.

С первого квартала 2027 года, по ожиданиям НБУ, инфляция будет постепенно замедляться. Этому будут способствовать исчерпание вторичных эффектов подорожания горючего, более медленный рост зарплат и сохранение мер монетарной политики.

Целевого показателя 5% инфляция, по прогнозу регулятора, достигнет только к концу 2028 года.

Как сообщало РБК-Украина, до конца года могут подорожать отдельные продукты .

Наибольшие риски эксперты видят для яиц, молочных продуктов, хлеба и тепличных овощей, а хлеб может до конца года подняться в цене еще до 10%.