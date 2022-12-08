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НБУ погіршив оцінку впливу ракетних обстрілів інфраструктури на економіку України

Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України погіршив оцінку впливу ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури з боку РФ на економіку України. Можливий суттєвий дефіцит потужностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube.

Як зазначив Пишний, в жовтневому прогнозі НБУ ефект від обстрілів "припускався як тимчасова недоступність", але очікувалося, що доступ до етичної інфраструктури зможе бути відновлено максимально швидко.

"Порівняно з жовтнем ризик періодичних масових обстрілів енергетичної інфраструктури посилився. Вірогідний сценарій суттєвішого, ніж очікувалося, дефіциту передаючих та генеруючих потужностей", - сказав він.

Сценарії від НБУ

Пишний повідомив, що наразі розглядається декілька сценаріїв, зазначивши, що точно спрогнозувати в даній ситуації досить важко.

Сценарій перший - оперативне оновлення. "У цей сценарії закладено продовження енергетичного терору, однак доволі успішний захист повітряного простору України і об’єктів критичної інфраструктури… а також оперативне відновлення пошкоджених потужностей. Власне, це та ситуація, яку ми бачили з вами на цьому тижні", - сказав він.

За його словами, дефіцит електроенергії в цьому сценарії не повинен перевищувати 25%.

"І саме це сценарій ми розглядаємо як базовий", - повідомив Пишний.

"Другий сценарій передбачає більш глибоке ураження критичної інфраструктури. Власне, це те, що ми спостерігали за наслідками атаки 23 листопада", - сказав голова НБУ та додав, що в такій ситуації час відновлення, вартість та дефіцит збільшуються.

Третій сценарій - масштабні перебої в енергосистемі. За словами Пишного, цей сценарій матиме достатньо драматичні наслідки для економіки. Однак цей сценарій розглядається як найменш ймовірний.

"В усіх трьох варіантах ми маємо схожі наслідки: зниження і погіршення показників економічної активності, вищу інфляцію, ніж передбачалося в жовтневому прогнозі", - сказав голова НБУ.

Нагадаємо, в жовтні Національний банк у своєму базовому прогнозі передбачав, що енергосистема України дозволить пройти зимовий сезон, попри терористичні атаки з боку Росії.

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