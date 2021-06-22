В НБУ подвели итоги коронакризиса

"В этом отчете мы по сути подводим итоги кризиса, через который экономика и финансовый сектор прошли с начала марта 2020 года. Условно это отчет позитивных месседжей. Практически все месседжи в нашем отчете позитивные... Мы полностью довольны тем, как банковский сектор прошел кризис", - сказал он.

В то же время заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб отметил: "если посмотреть на этот отчет, то можно увидеть, что для банковской системы кризис так и не начался".

По его словам, было много опасений, что "и в этот раз все будет плохо", и на первом этапе действительно были проблемы. "Но все же, ситуация вполне нормально, и банковская система работает".

Кроме того, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что НБУ не планирует возобновлять антикризисные меры, которые были введены весной 2020 года и отменены в июне 2021 года.