У НБУ підбили підсумки коронакризи

"У цьому звіті ми по суті підбиваємо підсумки кризи, через яку економіка і фінансовий сектор пройшли від початку березня 2020 року. Умовно це звіт позитивних меседжів. Практично всі меседжі у нашому звіті позитивні… Ми повністю задоволені тим, як банківський сектор пройшов кризу", - сказав він.

Водночас заступник голови НБУ Дмитро Сологуб зазначив: "Якщо подивитися на цей звіт, то можна побачити, що для банківської системи криза так і не почалася".

За його словами, було багато побоювань, що "і цього разу все буде погано", і на першому етапі дійсно були проблеми. "Але все ж таки, ситуація цілком нормально, і банківська система працює".

Крім того, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що НБУ не планує поновлювати антикризові заходи, які були введені навесні 2020 року та скасовані у червні 2021 року.