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НБУ поднял официальный курс евро выше 33 гривен

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 февраля 2022 года установил официальный курс евро на уровне 33,17 гривен за евро. Это 27 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 24 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 33,1707 гривен за евро (+0,2668 грн). При этом курс евро на 23 февраля составляет 32,9039 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро растет третий день подряд.

Скриншот bank.gov.ua

На межбанке курс евро в продаже вырос на 43 копейки до 33,40 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 33,35 гривен за евро.

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