НБУ підвищив офіційний курс євро вище 33 гривень

Національний банк України (НБУ) на 12 березня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,17 гривень за євро. Це на 24 копійки вище з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 12 березня встановлено на такому рівні: 33,1748 гривень за євро (+0,2431 грн). При цьому курс євро на 11 березня становить 32,9317 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 33,12 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,10 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 12 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,74 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 12 березня встановлено на такому рівні: 27,7486 гривень за 1 долар (+0,0470 грн). При цьому курс долара на 11 березня становить 27,7016 гривень за 1 долар.

Таким чином, курс долара виріс після зниження напередодні.