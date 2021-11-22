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НБУ поднял официальный курс евро выше 30 гривен

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Украина, Понедельник 22 ноября 2021 17:53
НБУ поднял официальный курс евро выше 30 гривен Фото: курс евро вырос на 8 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 ноября 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,05 гривен за евро. Это на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 23 ноября установлен на таком уровне: 30,0591 гривен за евро (+0,0795 грн). При этом курс евро на 22 ноября составляет 29,9796 гривен за евро.

НБУ поднял официальный курс евро выше 30 гривен

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс растет третий день подряд.

НБУ поднял официальный курс евро выше 30 гривен

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 30,12 гривен за евро.. Курс евро в покупке составляет 30,10 гривен за евро.

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