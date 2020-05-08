НБУ поднял официальный курс евро выше 29 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 мая 2020 года установил курс евро на уровне 29,09 гривен за евро, что на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 12 мая установлен на таком уровне: 29,0966 гривен за евро (+0,1849 грн). При этом курс евро на 8 мая составляет 28,9117 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 8 мая 2020 года, курс на наличном рынке снизился на 1 копейку до 29,21 гривен за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 29,05 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,02 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,73 (28,73 - 7 мая), продажи - 29,21 (29,22 - 7 мая) грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,81 гривен за доллар, что менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 мая установлен на таком уровне: 26,8196 гривен за 1 доллар (+0,0011 грн). При этом курс доллара на 8 мая составляет 26,8185 гривен за 1 доллар.