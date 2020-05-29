НБУ поднял официальный курс евро до психологической отметки

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 июня 2020 года установил курс евро на уровне 29,92 гривен за евро. Это на 30 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 1 июня установлен на таком уровне: 29,9275 гривен за евро (+0,3041 грн). При этом курс евро на 29 мая составляет 29,6234 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 29 мая 2020 года, на наличном рынке курс евро вырос на 14 копеек до 29,86 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,40 (29,27 - 28 мая), продажи - 29,86 (29,72 - 28 мая) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 29,86 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,83 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,86 гривен за доллар. Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 1 июня установлен на таком уровне: 26,8685 гривен за 1 доллар (-0,0374 грн). При этом курс доллара на 29 мая составляет 26,9059 гривен за 1 доллар.