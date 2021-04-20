НБУ поднял официальный курс евро до максимума с начала марта

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 апреля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,73 гривен за евро. Это на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Таким образом, курс вырос до максимума с начала марта. Выше курс был только 1 марта - 33,8449 гривен за евро.

Официальный курс евро на 21 апреля установлен на таком уровне: 33,7362 гривен за евро (+0,0263 грн). При этом курс евро на 20 апреля составляет 33,7099 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 33,74 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 33,72 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 28,00 гривен за доллар. Курс вырос менее чем на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 21 апреля установлен на таком уровне: 28,0096 гривен за 1 доллар (+0,0009 грн). При этом курс доллара на 20 апреля составляет: 28,0087 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет третий день подряд и вновь поднялся до уровня 28 гривен.