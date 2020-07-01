НБУ поднял официальный курс евро до 30 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июля 2020 года установил курс евро на уровне 29,99 гривен за евро. Это на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 2 июля установлен на таком уровне: 29,9971 гривен за евро (+0,1294 грн). При этом курс евро на 1 июля составляет 29,8670 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 1 июля 2020 года, на наличном рынке курс евро вырос на 2 копейки до 30,03 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,62 (29,60 - 30 июня), продажи - 30,03 (30,01 - 30 июня) грн за евро.

Межбанк

На межбанке Курс евро в продаже вырос на 26 копеек до 30,19 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,18 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 26,77 гривен за доллар. Курс на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 2 июля установлен на таком уровне: 26,7700 гривен за 1 доллар (+0,1024 грн). При этом курс доллара на 1 июля составляет 26,6676 гривен за 1 доллар.