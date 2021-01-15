НБУ поднял официальный курс доллара выше 28 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,06 гривен за доллар. Курс на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 15 января установлен на таком уровне: 28,0609 гривен за 1 доллар (+0,0904 грн). При этом курс доллара на 14 января составляет: 27,9705 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос после пяти дней падения подряд.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 14 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 28,04 гривен за доллар, курс в покупке - 28,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 34,05 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн.